Virtus Roma a forza cinque con una bella e sinfonica prova di squadra

Alessandro Tonolli a fine gara: "Grande prova di squadra contro un avversario che ci ha sempre messo in difficoltà. Abbiamo giocato con fiducia e la fiducia si è vista nelle belle percentuali di tiro, che sono stati frutto di ottimi dialoghi di squadra"Parte bene la squadra di Tonolli che con i canestri di Petrucci e Rocchi si porta subito avanti sul punteggio di 21-13.

Nel secondo quarto la partenza è a trazione ospite, con i ragazzi dei Castelli che tornano sotto di tre lunghezze (23-20). Arriva subito la reazione dei capitolini che con Valentini sotto le plance ed ancora il solito Petrucci premono riescono a ristabilire un margine di vantaggio più ampio: al ventesimo è 41-32.

Al rientro dagli spogliatoi il palcoscenico è di Zoffoli e Whelan che complice ancora una volta l’aiuto di Petrucci danno una netta sterzata al match scavando un divario che inizia a farsi tortuoso daIl quarto periodo è il sigillo su una prova balistica e statistica di assoluta livello, impreziosita dagli ultimi dieci minuti di Alessio Giacomi che capitalizza ogni occasione a sua disposizione, chiudendo con quattro su cinque dalla lunga distanza.

