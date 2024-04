Virginia Mihajlovic è incinta del secondo figlio

La figlia di Sinisa ha dato l'annuncio a Verissimo: 'Sono entrata nel quinto mese, è un maschietto e nascerà a settembre. Ho scoperto di essere incinta ad un anno dalla morte di papà. Una gravidanza voluta e cercata. Rispetto alla prima gravidanza, però, non sono stata benissimo fisicamente quindi ho preferito aspettare'. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è già mamma di Violante, avuta dal marito, il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco. Questa seconda gravidanza è per Virginia Mihajlovic diversa rispetto alla prima: 'Quando aspettavo mia figlia Violante, papà stava bene, era considerato guarito. Eravamo tutti felici. Questa volta invece ho scoperto di essere incinta a un anno dalla scomparsa di papà ed è brutto non poter condividere questa cosa con papà. Era un nonno fantastico'