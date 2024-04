Virginia Mihajlovic annuncia la sua seconda gravidanza durante un'intervista a Verissimo

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo , Virginia Mihajlovic ha rivelato di essere di nuovo in dolce attesa del piccolo Leone Sinisa , frutto dell'amore con Alessandro Vogliacco , ha rivelato di essere in attesa del secondo figlio, frutto dell’amore con Alessandro Vogliacco . I due sono già genitori della piccola Violante, nata nel 2021 e adesso sono pronti ad accogliere Leone Sinisa : lo chiameranno così in omaggio al nonno, scomparso nel dicembre del 2022 per una leucemia.

. Infatti, Virginia era legatissima al padre, esattamente come il fidanzato Alessandro e, proprio a proposito di Alessandro, ha raccontato: “Alessandro il 5 gennaio mi ha scritto un messaggio, lui ha sognato di avere in braccio un bambino. Un sogno premonitore”ha raccontato la figlia di Sinisa. I due sono convolati a nozze il 19 giugno del 2023 a Monopoli: prima c’è stata la cerimonia in chiesa e poi, una grande festa in una masseria “a suon” di balli scatenati e fuochi d’artificio. La piccola Violante, la loro primogenita ha avuto il compito di portare le fedi.

Purtroppo, Sinisa Mihajlovic non è riuscito ad accompagnare la figlia all’altare, ma ha rivolgendosi al suo papà, ha commentato:

La figlia di Sinisa ha dato l'annuncio a Verissimo: 'Sono entrata nel quinto mese, è un maschietto e nascerà a settembre. Ho scoperto di essere incinta ad un anno dalla morte di papà. Una gravidanza voluta e cercata. Rispetto alla prima gravidanza, però, non sono stata benissimo fisicamente quindi ho preferito aspettare'. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi è già mamma di Violante, avuta dal marito, il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco. Questa seconda gravidanza è per Virginia Mihajlovic diversa rispetto alla prima: 'Quando aspettavo mia figlia Violante, papà stava bene, era considerato guarito. Eravamo tutti felici. Questa volta invece ho scoperto di essere incinta a un anno dalla scomparsa di papà ed è brutto non poter condividere questa cosa con papà. Era un nonno fantastico'

