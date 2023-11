Violenze su due sorelline a Monreale

Monreale, la città dove sono avvenute le violenze su due sorelline dal 2011 al 2023. Due sorelline sono state violentate per anni in famiglia da nonno, padre, zio, con la complicità della madre. Una realtà aberrante, purtroppo più diffusa di quanto pensiamo. Il problema è che per la legge l’interesse principale non è tutelare il minore, ma la tranquillità familiare.





DonnaModerna » / 🏆 44. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Milano, assolti i due genitori affidatari accusati di violenze “sataniche” su una giovane:…Il giudice evidenzia come agli atti non vi sia 'alcun teste diretto e oculare' dei fatti denunciati

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Arrestato il trapper Gallagher: 'Due anni di botte e violenze alla compagna'Il 29enne è accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della fidanzata, madre di suo figlio. Secondo la procura avrebbe spinto la ragazza, all'epoca incinta, contro un termosifone

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Monreale (Palermo), bimbo di 9 anni ricoverato in prognosi riservata dopo aver bevuto metadoneIl piccolo avrebbe ingerito la sostanza che era contenuta in una bottiglietta, che gli sarebbe stata offerta come tè freddo da alcuni ragazzini

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Morti i due italo-israeliani dispersi, Hamas rilascia altri due ostaggiIn serata la notizia della morte di Liliach Havron, moglie di Eviatar Moshe Kipnis, il cui corpo era stato ritrovato nei giorni scorsi, e di Nir Forti, 29 anni. Tajani: 'Per l'Italia un altro giorno di lutto'.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Israele, Meloni: 'Tornare a porre la questione di due popoli e due Stati'Il premier: 'L'attacco di Hamas appare volto a impedire il processo di normalizzazione avviato con gli accordi di Abramo, una trappola in cui bisogna evitare di cadere'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Auto contro camion, tragico schianto: due morti e due feritiL'incidente nel primo pomeriggio di martedì tra un'auto e un mezzo pesante, sulla Bazzanese, strada statale 569 'Di Vignola', nel tratto tra i comuni...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »