Violenze sessuali e familiari: arrestati i responsabili

Prima le violenze sessuali, poi quelle familiari. Sì, perché i rampolli di ’ndrangheta pensano di poter fare quello che vogliono. Anche violentare ripetutamente in gruppo due minorenni. Quello che è successo per diversi mesi a due piccole vittime.

È una storia terribile quella che si è consumata aDue ragazze sono state prima stuprate, poi una di queste è stata sottoposta a un terribile pressing psicologico da parte dei suoi stretti familiari, per convincerla a ritrattare la denuncia per gli abusi sessuali e le violenze subìte. Denunce che avevano portato un mese fa all’identificazione di 20 persone (tutt’oggi indagate), quattro di queste minori legati da vincoli di parentela a esponenti di vertice di cosche della. Un’operazione che risale al novembre scorso e denominata “masnada”. A finire nei guai, ora, sono stato il fratello, la sorella e i rispettivi compagni della ragazza che, assieme all’amica, tempo fa aveva denunciato il branco nel Reggin





Libero_official » / 🏆 42. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tutti (e di più) gli orecchini da regalare a Natale 2023Collane Inverno 23/24, pietra dopo perla dopo perlina

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

L'Italia ritorna in finale di Coppa Davis dopo 25 anniDopo 25 anni, l'Italia si qualifica per la finale di Coppa Davis sconfiggendo la Serbia di Djokovic. Sinner e Sonego portano a casa il doppio e il passaggio in finale.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

15 partiti ottengono seggi alla Camera bassa dopo il votoDopo il voto di mercoledì sono riusciti ad ottenere almeno un seggio alla Camera bassa ben 15 partiti. Il partito di Wilders controlla appena 37 seggi su 150. Per formare una maggioranza ne servono almeno 76, ma al momento nessuno degli altri principali partiti sembra particolarmente incline a governare insieme al PVV. Ad oggi però anche una coalizione di tutti i partiti che si considerano distanti dal PVV sembra piuttosto remota.che nel 2022 la formazione del governo uscente, guidato dal primo ministro Mark Rutte, richiese quasi un anno di negoziati. «Stavolta potrebbe volerci ancora più tempo», sostieneNei Paesi Bassi le consultazioni funzionano con una prassi in uso ormai da anni. Dopo le elezioni i partiti si accordano per nominare informalmente un politico di lungo corso che nel giro di qualche settimana cerchi di capire se esistono margini per formare una maggioranza. Nel gergo politico olandese questa figura si chiamaa Gom van Strien, senatore 72enne del PVV in carica dal 2011

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Jannik Sinner trascina l'Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni𝐁𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐢 𝐃𝐣𝐨𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 𝐞 𝐊𝐞𝐜𝐦𝐚𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜 𝟔-𝟑, 𝟔-𝟒 IL MATCH ➡️ … SkySport SkyTennis DavisCup Sinner Djokovic CoppaDavis2023

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Parigi alza la voce dopo l’opposizione del governo italiano all’operazione Safran-MicrotecnicaFonti del ministero dell’Economia francese, interpellate dal Sole-24 Ore, lamentano che l’Italia non ha consultato il governo transalpino, una mancanza di scambio preventivo che viene definita senza mezzi termini deplorevole tra partner europei «soprattutto per attività detenute da soggetti americani».

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Dopo il Covid le polmoniti, Bassetti: "I no-vax sono più dannosi di un virus"Il virologo Matteo Bassetti spiega a Today.it i danni causati dall'abuso di antibiotici e dalla disinformazione sui vaccini anti-Covid

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »