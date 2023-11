Violento nubifragio si abbatte su Palermo: disagi in città, fiumi d’acqua a Sferracavallo

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in Italianon riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione).

Ti ricordiamo che il nostro lavoro ha un costo ripagato dalla pubblicità e dai sostenitori. Il tuo aiuto è per noi indispensabile.acconsenti in questo modo al trattamento dei tuoi dati personali mediante l'impiego di tutti i cookie presenti sul sito, fermo restando la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento. Navigherai in modo totalmente gratuito e potrai visualizzare fino ad un massimo di 10 articoli al mese, e vedrai la pubblicità.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Maltempo a Milano, esondato il Seveso: allagata viale ZaraUn violento temporale si è abbattuto nella notte su Milano. La pioggia incessante è iniziata poco dopo le 4. Il fiume Seveso è es...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Militanti Ultima generazione, protesta a Milano: sei donne bloccano viale Fulvio TestiProtesta di Ultima generazione oggi a Milano: il commento di Salvini

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Incidente a Milano in viale Forlanini: «Due morti e feriti», coinvolta anche una bambina di 8 anni. Traffico vIncidente choc stamani a Milano in viale Forlanini: secondo le primie informazioni il...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Incidente stradale a Milano: due morti e diversi feriti, c’è anche una bambina. Tre auto coinvolteIncidente all’alba su viale Forlanini, sulla strada che porta all’aeroporto di Linate

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Incidente a Milano in viale Forlanini dopo notte di Halloween, morti due ragazziI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Incidente a Milano, schianto tra 3 auto sulla strada di Linate: morti due ragazzi di 24 e 26 anniGrave incidente stradale all'alba, verso le 5 del mattino, a Milano in viale Forlanini:...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕