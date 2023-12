Violence escalates in the West Bank

Non si combatte solo a Gaza. A est di Gerusalemme, al di là della Linea Verde (Green Line), dal 7 ottobre si è riaperto prepotentemente un fronte antico, quello della Cisgiordania. Quasi 6.000 chilometri quadrati, già incandescenti dal 1967 e oggi animati da una escalation di violenze fra coloni ed esercito israeliano da un lato e civili e combattenti palestinesi dall’altro.

C’è chi lo descrive come una serie di operazioni antiterroristiche e attività necessarie a garantire la sicurezza dello Stato ebraico. Chi, invece come un processo di pulizia etnica volto a confinare progressivamente i palestinesi in piccole città-Stato come Ramallah, Betlemme, Hebron, Nablus e Jenin o a spingerli direttamente in Giordania. Dal nord al sud della West Bank, due luoghi simbolo della Palestina restituiscono l’attualità di una polveriera ancora coperta dal rombo dei bombardamenti nella Striscia di Gaz





Nove morti in scontri a Jenin secondo fonti palestinesiepa10966223 A Palestinian militant walks past burning tires during clashes with Israeli troops following an Israeli raid at the Jenin refugee camp, in the West Bank city of Jenin, 09 November 2023. (ANSA)

