Villa Igiea: un viaggio nel tempo a Palermo

Un viaggio nel viaggio quello che inizia una volta aperte le porte di Villa Igiea, la perla di Palermo, dimora storica della famiglia Florio e oggi lussuoso hotel dall'animo antico e promessa di felicità senza tempo. Villa Igiea svetta sulla vibrante città di Palermo, con il suo stile Liberty, elegante e senza tempo come la sua storia. Costruita nel 1900 in piena Belle Époque, l'influente famiglia Florio trasformò Villa Igiea da palazzo privato in uno degli hotel più lussuosi della Sicilia.

Con i suoi interni decadenti illuminati da infinite finestre che lasciano entrare luce mista mare, tutto qui riporta all’età dell’oro, quella Belle Époque dove “c'era nell'aria un senso di benessere crescente e di gioia della vita” come descrive lo storico Luigi Salvatorelli. Questa “felicità dei tempi” che si respira in ogni angolo di questo paradiso riportato allo splendore dal magico tocco della designer Olga Polizzi per Rocco Forte, si amplifica grazie al connubio con un partner di eccezione: Perrier-Jouë





Grazia » / 🏆 23. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

A Palermo 'Thesaurus', in mostra il tesoro della Cappella PalatinaUna grande mostra che offre un approfondimento sull’aspetto spirituale del Palazzo Reale di Palermo

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L’inverno al sole di PalermoA Palermo anche d'inverno la temperatura è di 20°, l'ideale per splendidi tour tra palazzi, chiostri silenziosi e il mercato della Vucciria

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Palermo-Cremonese 3-2, le pagelle: Stulac ancora decisivo, Brunori e Coda in ombraRisultato finale: Palermo-Cremonese 3-2 PALERMO Pigliacelli 6 - Sul secondo goal della Cremonese può fare di più. Si supera, però, in due circostanze. Il voto è una media. Graves 5,5 - Non è a

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il lungo cammino della Peregrina, la perla più bella della storia al collo di Liz TaylorElizabeth Taylor wears a ruby and diamond necklace in the pool at Villa Fiorentina in Saint Jean Cap Ferrat.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

La Poesia, lingua viva - Patrimonio immateriale e di comunitàUn percorso di disseminazione della cultura non solo nell’ambito dei grandi centri urbani, ma soprattutto nelle periferie storiche della Capitale, è stato cominciato dalla Soprintendenza Speciale di Roma. Il fine è riuscire a innescare processi conoscitivi meno impostati e più inclusivi. Dallo scorso 7 ottobre sino al prossimo 8 gennaio dicembre, la letteratura sarà al centro de “La Poesia, lingua viva - Patrimonio immateriale e di comunità”, con letture d’autore, concerti e performance artistiche. Il festival ha come epicentro il Drugstore Museum e il Circuito Portuense, il cui direttore, Alessio De Cristofaro, ha curato i contenuti della rassegna che si espanderà sino alla Piramide di Gaio Cestio, all’area archeologica di Santa Croce in Gerusalemme, alla villa di Livia, al mausoleo di Sant’Elena, al tempio di Minerva Medica, all’arco di Malborghetto

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Tempo e luogo per ogni cosaLuna Nuova in Sagittario e Mercurio retrogrado in Capricorno influenzano gli oroscopi

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »