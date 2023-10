Vietati i fischietti contro Lukaku dei tifosi dell’Inter da usare contro la Roma

Diecimila a Firenze due anni fa ok.

La Legge non è uguale per tutti!» (la partita con la Fiorentina a cui fa riferimento finì 3-1 per i nerazzurriL'odio (sportivo) nei confronti dell'ex idolo si è formato quest'estate, quando il club nerazzurro trattava col Chelsea e lui, Big Rom, a cose praticamente fatte tra le due squadre si è tirato indietro.

Leggi di più:

Corriere »

Bove e Lukaku lanciano la Roma, 2-0 allo Slavia Praga: gli highlights del matchLa Roma continua a vincere. Dopo il brusco stop contro il Genoa, i giallorossi hanno cambiato marcia e nella terza giornata del girone di Europa League sono riusciti ad indirizzare il match con lo Sla Leggi di più ⮕

Il Corriere di Roma apre sui giallorossi: 'Roma quasi qualificata, Lukaku a segno''Roma quasi qualificata, Lukaku a segno'. Così titola oggi in prima pagina il Corriere di Roma. I giallorossi battono lo Slavia Praga in Europa League, rafforzando il primo posto nel loro girone. Leggi di più ⮕

Roma vince e Lukaku 'chiama' l'Inter. Pronto il ritorno di Big Roma a San SiroLa Roma cala il full, avvicina la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Europa League e ora è legittimata a pensare all’Inter. La sfida di domenica a San Siro dirà quali saranno le re Leggi di più ⮕

Inter, la Curva Nord su Instagram: “Ennesimo abuso, vietati i fischietti per Lukaku”Nessun fischietto in Curva Nord durante Inter-Roma, gara in programma per sabato alle ore 18 che vedrà il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku, per il quale il tifo organizzato nerazzurro avrebbe volu Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga: Lukaku-Belotti per la vettaGiro di boa nel girone G di Europe League 2023/2024 , la Roma ospita lo Slavia Praga allo Stadio Olimpico in una gara che tra le due squadre a punteggio pieno, in palio c'è la il primo posto in clas Leggi di più ⮕

Domenica Inter-Roma: il doppio ex Delvecchio, 'i fischi caricheranno Lukaku 'L'attaccante che esordì nell'Inter e giocò 10 stagioni nella Roma, all'AGI: Leggi di più ⮕