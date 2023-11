Vietare la carne coltivata: la battaglia del governo di Giorgia Meloni

Vietare qualcosa che è già vietato per essere costretti a permetterlo quando verrà permesso. È la formidabile storia del governo di Giorgia Meloni e della carne coltivata, contro la quale l’esecutivo ha lanciato da qualche mese una crociata lancia in resta, che terminerà questa settimana alla Camera con l’approvazione definitiva della legge per vietarne produzione e commercio. È una battaglia iniziata l’anno scorso, e non dal governo.

“Un’inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura del cibo” è stato lo scopo di un manifesto che a ottobre riunì trentanove associazioni guidate da Coldiretti che si scagliava contro la carne definita “sintetica”. Un termine adottato volentieri anche dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, allorché fece propria l’iniziativa promossa dall’associazione degli agricoltori, considerata molto vicina a Fratelli d’Itali



