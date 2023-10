Vienna, Sinner eguaglia Barazzutti e piega Tiafoe: ora Rublev in semifinale

VIENNA (Austria) - Jannik Sinner archivia Francis Tiafoe e stacca il pass per la semifinale del torneo Atp 500 di Vienna e centra la vittoria numero 54 in stagione eguagliando Corrado Barazzutti (1978) per vittorie azzurre in singola stagione per un tennista professionista italiano.

L'altoatesino ha giocato una solida partita imponendosi con il punteggio di 6-3 , 6-4 dopo ed affronterà il russo Andrey Rublev per giocarsi un posto in finale Sinner-Tiafoe, la partita Sinner indirizza subito il 1° set strappando il servizio subito all'americano per portarsi 3-0 . L'azzurro fronteggia solo al 7° gioco una palla break ma la salva e poi chiude la frazione in 34'.

