“Viaggio senza meta, sconfitta senza vincitori, follia senza scuse”.

Dalla loggia centrale della basilica, come prua di una barca in tempesta, sospesa oltre che protesa tra l’anno nel quale la guerra, invece di cessare, ha raddoppiato e l’anno in cui potrebbe allargarsi ulteriormente, sfuggendo di mano ai suoi strateghi, l’erede dell’apostolo Pietro, raggiunto dalla conta dell’ennesimo eccidio, prima di affacciarsi e parlare al mondo deve avere rivolto al Signore, nascosto a poppa, una domanda: se questo sia il segnale del naufragio e l’umanità si prepari ad affondare. Anche perché al suo sguardo il fondo è ormai toccato, che più giù non si può, nel giorno insanguinato di un Natale-non-Natale: il più lontano dalle aspettative, ma pure il più vicino, crudamente, alle narrative. Rinnovando la strage d’innocenti e riempiendo di tombe bambine su ambo i fronti la terra che fu culla di Gesù. “Sono i piccoli Gesù di oggi”, ha chiosat





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dall’Impero romano alla legge del ‘49 fino alle festività soppresse: ecco come e da quando si festeggia Natal…Festeggiare il 25 dicembre è una abitudine molto più antica della nascita di Gesù

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Odio il Natale 2, il sequel della serie natalizia italiana su NetflixOdio il Natale 2 è il sequel della serie natalizia italiana su Netflix, con Pilar Fogliati, atteso per l'Avvento 2023. La serie è la seconda parte del remake della serie norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »

I migliori cofanetti beauty per un Natale 2023 all'insegna della bellezzaCosmopolitan vi guida alla scoperta dei migliori cofanetti beauty da acquistare per un pensiero che sia tanto bello quanto cucito ad hoc sul suo destinatario. Idee regalo per un Natale 2023 all'insegna della bellezza.

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Viaggio in Uganda, dove dal caffè prende forza l'emancipazioneVanity Fair è stato in Uganda insieme a Caffè Borbone e Ofi (Olam Food Ingredients) per visitare le piantagioni di caffè che offrono alle donne e alle nuove generazioni la possibilità di immaginare un futuro. Come lo desiderano

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Un regalo di Natale al giorno: -17Gli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

I regali originali per Natale 2023Tante idee per trovare il regalo giusto da mettere sotto l'albero di Natale 2023, adatto a ogni budget. Scopri come evitare lo stress nella ricerca di regali originali.

Fonte: vogue_italia - 🏆 17. / 68 Leggi di più »