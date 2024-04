Viaggiare gratis in treno per l’Europa

Viaggi are gratis in treno per l’ Europa . È l’opportunità offerta a 35mila giovani dal programma DiscoverEU della Commissione europea che ha pubblicato l’invito a presentare candidature. C’è tempo fino a martedì 30 aprile alle ore 12. Possono candidarsi i giovani nati tra il 1º luglio 2005 e il 30 giugno 2006 che hanno la cittadinanza o la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+ .

Si può indicare la preferenza nel modulo di domanda. Prima di presentare una domanda deve essere nominato un capogruppo che compila il modulo di domanda e risponde al quiz. Quando presenta la domanda, il capogruppo riceve un codice che deve trasmettere ai membri del gruppo per consentirne la registrazione. Con il codice fornito dal capogruppo gli altri membri del gruppo possono registrarsi online e compilare i loro dati personali.

