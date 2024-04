Via libera al ddl sul premierato: elezione diretta del presidente del Consiglio

La commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera all'emendamento del governo al ddl sul premierato, che fissa il principio dell'elezione diretta del presidente del Consiglio. L'emendamento riscrive l'articolo 92 della Costituzione: rispetto alla formulazione originaria uscita dal Consiglio dei ministri elimina il premio di maggioranza al 55%, introduce il limite dei due mandati per il premier e il potere di revoca dei ministri.

'Voto storico in Commissione Affari Costituzionali. Come aveva promesso Fratelli d'Italia in campagna elettorale, niente più presidenti del Consiglio scelti attraverso giochi di palazzo e ribaltoni. Dovranno essere gli italiani a decidere da chi essere governati. La sovranità ritorna nelle mani del popolo e non in quelle delle agenzie di rating o di oscure operazioni dietro le quinte

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il Consiglio Affari Esteri approva i nuovi aiuti militari all'Ucraina(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Senato, le comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo: segui la direttaIn diretta dall’aula del Senato, le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto, rischio escalation. Su politica estera governo coeso e detLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Senato per tenere le comunicazioni in vista...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto Nato, rischio escalation. Navalny non sarà dimenticato»La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Senato per tenere le comunicazioni in vista...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Ddl Nordio, via libera del Senato: da abuso d'ufficio a intercettazioni, cosa prevedeIl testo passa ora al voto della Camera

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ballottaggio o doppio turno, il centrodestra ci pensa sul serio dopo il primo ok al premieratoVia libera in Commissione al Senato all'elezione diretta del premier

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »