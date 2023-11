Vertice tra Biden e Xi Jinping: "Gestire responsabilmente la competizione"

A tutti i livelli, anche militari, per, ha detto il presidente americano all'omologo cinese, "fare in modo che la competizione non sfoci in conflitto" e "gestire responsabilmente la competizione" fra i due Paesi. "Pace e sviluppo globali" sono i due binari del vertice indicati da Pechino alla vigilia dell'incontro, il primo di persona dopo un anno ma il settimo tra i due leader, che si conoscono dal 2011, quando entrambi erano vicepresidenti.

"Il mondo è abbastanza grande per la convivenza e per il successo di Cina e Stati Uniti - ha detto infatti Xi incontrando Biden -: le relazioni bilaterali fra i due Paesi sono le più importanti e sarebbe irrealistico per una delle parti cercare di rimodellare l'altra". Per Stati Uniti e Cina "voltarsi le spalle non è un'opzione", ha aggiunto il presidente cinese, sottolineando come le relazioni fra i due Paesi non siano mai state facili "negli ultimi 50 anni" e come, pur dovendo affrontare diversi problemi siano sempre "andate avanti

:

FATTOQUOTİDİANO: Il difficile dialogo militare tra Biden e Xi al vertice APECIl vertice APEC tra Biden e Xi si tiene in California. Il dialogo militare e la pace globale sono al centro delle discussioni. Il riavvicinamento tra le due potenze ha faticato a decollare a causa di tensioni e incidenti.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Cosa aspettarsi dall’incontro tra Xi Jinping e Joe BidenNel vertice tra i leader delle due superpotenze a San Francisco c’è in gioco la possibilità di evitare che il mondo sprofondi nel caos. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

İLPOST: Incontro tra Biden e Xi Jinping durante la riunione dell'APECIl presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si incontreranno a San Francisco durante la riunione dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). È il primo incontro tra i due leader in oltre un anno ed è la prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017. L'incontro avviene in un momento teso nelle relazioni tra i due paesi e non si prevedono grandi risultati.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

İLPOST: Incontro tra Biden e Xi Jinping a San Francisco durante la riunione dell'APECMercoledì il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si incontreranno a San Francisco, in California, durante la riunione dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), un’organizzazione che raccoglie alcuni paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico. L’incontro è il primo tra i due leader in oltre un anno ed è la prima visita di Xi Jinping negli Stati Uniti dal 2017. Avviene in un momento estremamente teso nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina e per questo, benché sia ritenuto un evento diplomatico molto importante, nessuno si aspetta grossi risultati.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Disgelo tra Usa e Cina: Biden e Xi Jinping si incontrano per riprendere il dialogoUna stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per «gestire responsabilmente la competizione» evitando che le tensioni degenerino in conflitti, in un mondo già troppo in fiamme.

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TGLA7: Incontro tra Biden e Xi Jinping per avviare il disgelo tra Usa e CinaIl presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati per avviare il disgelo tra i due paesi. Durante l'incontro, hanno discusso di cooperazione in vari settori e dell'importanza di superare le differenze per il successo di entrambe le nazioni.

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »