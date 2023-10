Verstappen svetta nelle libere 1, Albon è sorprendente 2°. Ferrari che accusa problemi, con Leclerc 5° e Sainz 7°

FORMULA 1, GP MESSICO - Ancora, come sempre, Max Verstappen. Il campione del mondo svetta nelle prima sessione di prove libere, chiudendo in 1'19''718 con mescola soft. A 95 millesimi si ferma un sorprendente Alexander Albon, molto a suo agio su questo tracciato, mentre la Ferrari paga qualche problema tecnico. Charles Leclerc è 5°, Carlos Sainz 7°. Bene le McLaren, Lewis Hamilton 11°.

Tra le due Ferrari si inserisce invece l'altra McLaren dicon la sua Alpine, agghindata di "rastrelli" al posteriore proprio per raccogliere dati in tal senso, ma anche conche i piloti hanno a disposizione in questo venerdì di prove libere - due set per ogni pilota - da usare a piacimento in vista di una loro. Norris è quello che gli si avvicina di più, pagando un ritardo di 519 millesimi, mentre Leclerc ne accusa 579 e Sainz 761.

