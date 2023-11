Verstappen entra nella leggenda: trionfa in Messico e raggiunge a quota 51 Prost nella classifica delle vittor

Con un’aggressiva strategia a due soste, Verstappen agguanta anche il GP del Messico, vince la sedicesima gara della stagione, la numero 51 in carriera, agganciando nella graduatoria di tutti i tempi il 4 volte campione del mondo Alain Prost. Se non ci fosse stata Singapore, l’unica corsa sfuggita nel 2023 alla Red Bull, questo sarebbe il 15° trionfo consecutivo per il campione del mondo. Immenso. Roba da non crederci.

Charles ha l’ala anteriore in condizioni critiche, ma non rientra ai box e dimostra subito di poter tenere un buon passo. Per il resto le posizioni sono mantenute: Sainz è terzo, il sorprendente Ricciardo quarto, poi Hamilton, Piastri e Russell. Nonostante il lunghissimo rettilineo è difficile superare e Lewis tenta invano di infilare l’australiano Daniel. La manovra riesce al britannico soltanto al 11° giro.

