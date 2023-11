Verso il premierato: la norma anti-ribaltone una tutela per il Colle

Certo, il presidente del Senato Ignazio La Russa (nel tondo) ha fatto sapere di avere delle perplessità sulla cosiddetta norma anti-ribaltone.

Da quello che trapela da ambienti ministeriali, la norma anti-ribaltone non dovrebbe subire cambiamenti. Possibile qualche precisazione in termini di formulazione. Per esempio sul fatto che l'incarico, dopo una sfiducia, possa essere conferito soltanto a un esponente espressione della maggioranza che ha sostenuto il governo precedente. Oppure si rafforza l'ipotesi che il premier debba sempre essere un eletto e mai un non eletto.

Tra i critici, è spuntato Lamberto Dini, che ha parlato dell'argomento a Un Giorno da Pecora. «Il difetto maggiore di questa proposta però è che si dà al presidente del Consiglio una legittimità maggiore rispetto al presidente della Repubblica», ha fatto presente. Gianni Alemanno, infine, ha attaccato il centrodestra per la scelta di abbandonare il presidenzialismo: «Un errore», ha osservato.

