Veronique, la mamma di Adrien Rabiot parla del rinnovo con la Juventus

Veronique, la mamma di Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista al settimanale Sportweek che uscirà in edicola domani. La Gazzetta dello Sport ne dà un'anticipazione importante sullo scottante tema rinnovo che la Juventus sta trattando per non perderlo a parametro zero a fine anno. E le sue dichiarazioni, ancora una volta, gelano in parte il club bianconero."Il rinnovo con la Juventus? È troppo presto per parlarne

. Al momento giusto soppeseremo ogni cosa e alla fine deciderà come sempre Adrien"."È stata una mia idea. All’inizio il club non era d’accordo, ma ho ottenuto un anno in più con un sostanzioso aumento. È un rinnovo innovativo"."La Juventus lo considerava la prima scelta, ci inseguiva da anni, letteralmente: gli emissari bianconeri me li ritrovavo dove meno me l’aspettassi, fuori dagli stadi, in tribuna"."Allegri lo voleva davvero e con Federico Cherubini c’è un rapporto molto cordiale e professionale. Lo United mi ha voluto incontrare per illustrare l’interesse per Adrien, ma non abbiamo mai parlato di soldi nel dettaglio perché lui ha deciso rapidamente di restare a Torino. Non c’è mai stata una vera trattativa"."Con Sarri Adrien all'inizio non giocava e a gennaio valutammo l'idea di andarcene. Poi le cose migliorarono, anco con l'arrivo di Pirlo chje lo ha aiutato a progredire, e infine con il ritorno di Allegri per cui in fondo eravamo venuti a Torino

:

