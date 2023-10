Verona, i convocati di Baroni per la Juve: c'è un grande escluso

Milan, Furlani premia Pioli e lo conferma: 'Sacchi nel mirino, a maggio vogliamo festeggiare'Tognozzi, UFFICIALE l'addio alla Juve, va al Granada. Ha scoperto Yildiz e SouléMilan, Okafor recuperato: ci sarà contro il Napoli. Le ultime su Loftus-Cheek e JovicJuve, Allegri: 'Nessuno respinge la parola scudetto, serve realismo. Chiesa e Vlahovic...'Registrati

Verona, Baroni: 'Potremmo cambiare modulo, la decisione su Hien per il Torino'Il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro il Torino: "Ci proviamo con tutte le nostre forze, la difficoltà è alta ma la bellezza sta anche Leggi di più ⮕

Juve, allenamento pre-Verona: i commenti dei tifosi sono solo per lui...La Vecchia Signora prosegue la preparazione per la prossima sfida di Serie A e i sostenitori bianconeri continuano a far sentire il loro sostegno alla squadra Leggi di più ⮕

Juve, scelta la coppia d’attacco per il Verona: altre rivoluzione di AllegriDal tandem Milik-Kean schierato dal primo minuto contro il Milan a quello formato da Chiesa-Vlahovic contro il Verona. Ecco l’idea sempre più concreta di Massimiliano Allegri per la sua Juventus. Leggi di più ⮕

Juve, il punto sugli infortunati e la gestione di Chiesa verso il VeronaLa Juventus può approfittare dell’intera settimana di recupero per prepararsi al meglio verso la sfida del weekend contro l’Hellas Verona che, in caso di vittoria, può valere per una notte la ve Leggi di più ⮕

Juve, Vlahovic contro il Verona torna titolare in coppia con ChiesaLeggi su Sky Sport l'articolo Juve, Vlahovic contro il Verona torna titolare in coppia con Chiesa Leggi di più ⮕

Juve-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingJuventus-Hellas Verona (sabato 28 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Vincendo i bianconeri Leggi di più ⮕