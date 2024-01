Verdure, legumi e frutta secca 'più forti' del Covid. La scienza svela un inedito vantaggio dell'essere 'veg'. Sembra infatti le persone che seguono una dieta prevalentemente verde o vegetariana/vegana abbiano il 39% di probabilità in meno di contrarre l'infezione da virus Sars-CoV-2 rispetto agli onnivori. E' quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista 'Bmj Nutrition Prevention & Health', condotto su 702 volontari adulti, reclutati tra marzo e luglio 2022.

I risultati ottenuti dalla loro analisi spingono gli autori, ricercatori dell'università di San Paolo in Brasile, a ipotizzare che una dieta green - ricca appunto di verdure, legumi e frutta secca e povera o priva di latticini e carne - possa aiutare a scongiurare il contagio. Com'è possibile? Per gli esperti può essere che le diete prevalentemente a base vegetale forniscano più nutrienti che rafforzano il sistema immunitario e aiutano a combattere le infezioni viral





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Pci, ovvero l'arte dell'inganno: ecco chi erano davvero i comunisti«È uno dei fenomeni più curiosi dell’epoca moderna: penso, per esempio, al Partito comunista italiano . Come è possi...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Cop28, la bozza del presidente-petroliere scontenta tutti: “deludente” e…'Il documento finale? Sembra dettato dai petrolieri'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Il piano Gallant per il futuro di Gaza parte zoppoLa proposta del ministro della Difesa è vaga e già sconta le divisioni fra estrema destra e vertici militari israeliani. Sembra più un att…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Mondiale Under 17, l'esperto a CM: 'Nel Mali ho visto il nuovo Kanté, nella Germania un difensore per il Milan'Come diceva Gary Lineker? "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine vince la Germania"?! Vero, almeno in Under 17. Dopo l&39;Europeo di

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »

Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 dicembreCHIELLINI DÀ L'ADDIO AL CALCIO GIOCATO A 39 ANNI. NAPOLI, SI LAVORA AL RINNOVO DI OSIMHEN: RESTA DA DEFINIRE SOLO L'IMPORTO DELLA CLAUSOLA. SALERNITANA, A BERGAMO UNA PARTITA DECISIVA PER INZAGHI. CO

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Fratelli d’Italia: mancanza di dirigenti ed eletti all’altezza della situazioneIl partito Fratelli d’Italia, attualmente più votato in Italia, sembra non avere dirigenti ed eletti adeguati alla situazione. Nonostante la crescita elettorale, il partito non è riuscito a presentare una squadra politica adeguata alla sfida del governo del Paese.

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »