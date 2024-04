Venti ristoranti imperdibili in giro per il mondo, e due sono italiani: il bistrot Cucina Villana a Ruvo di Puglia, e la pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta. Li ha selezionati, per la seconda edizione del Global Tastemakers Awards, il magazine Food & Wine, una delle più prestigiose riviste di gastronomia del mondo.

Una classifica realizzata in due step: prima interpellando 180 giornalisti gastronomici e di viaggi internazionali, chiedendo loro di segnalare le proprie scelte relative a esperienze da consigliare ai lettori come "imperdibili", divise in varie categorie, dagli hotel ai bar fino appunto ai ristoranti. Poi le segnalazioni arrivate sono state passate al vaglio di una giuria di esperti, che hanno stilato l'elenco finale, composto da solo 20 nomi. Scrive il magazine nel presentare la classifica: "L'autenticità è fondamentale quando si tratta di un ristorante innovativ

