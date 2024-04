Venezia, sperimentazione per rendere prenotabile il centro storico

Non è una operazione per chiudere una città: «Non è una caserma, non c’è un numero chiuso. Stiamo cercando di rendere prenotabile una città». Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia , presenta a Palazzo Grazioli, nella nuova sede dell’Associazione Stampa Estera, l’iniziativa sperimentale del contributo di accesso per entrare nel centro storico .

«Credo che, se troviamo una chiave giusta, possa diventare uno schema su cui possono lavorare altre città nel mondo, nei luoghi più simbolici e delicati per rendere vivibili e utilizzabili con gentilezza e con rispetto luoghi così importanti per tutti», aggiunge il primo cittadino che rimarca: «Non è per fare cassa, è una sperimentazione di poche giornate. Il primo obiettivo è difendere la città e riuscire a renderla vivibile

Venezia Centro Storico Prenotazione Sperimentazione Vivibilità

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Brugnaro, 'Ticket Venezia ma non per chiudere la città''Vorrei che in qualche modo o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Non sto facendo campagna elettorale, non devo essere rieletto. Questa operazione non è per chiudere una città, non è una caserma, non c'è un numero chiuso. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Venezia. Bombe carta e coltelli alla partita, scontri con la polizia: tre agenti in ospedaleVENEZIA - Scontri allo stadio di Venezia in occasione della partita contro il Bari: tre poliziotti...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Vaticano, Bergoglio sarà il primo Papa a visitare la Biennale di VeneziaIl sindaco Brugnaro: 'Una visita che mi riempie di gioia e di gratitudine'

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Venezia, iniziano i lavori per il 'Bosco dello Sport'. L'annuncio del sindaco BrugnaroNuovo passo avanti a Venezia nella realizzazione del 'Bosco dello Sport' dove sorgeranno in futuro lo stadio del Venezia e il palazzetto dello sport della Reyer, oltre ad altri edifici immersi nel ver

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il pallavolista Luigi Mastrangelo racconta i problemi causati dalla sua altezza da bambinoIl pallavolista Luigi Mastrangelo, concorrente di Ballando con le stelle, rivela come la sua altezza da bambino gli abbia causato problemi nella scuola elementare.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »

Sindacati, la primavera bollente di Maurizio Landini e Luigi SbarraLo scambio di accuse reciproche. Il leader della Cgil: colpo di fulmine per Meloni del segretario della Uil. Che ribatte: Landini fa politica

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »