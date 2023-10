Venezia, Jajalo pronto al rientro: 'Adesso sto bene. Aspetto solo l'ok dei medici'

e attende solo il via libera per tornare nella distinta dei convocati.:"Mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Avendo già avuto un infortunio del genere, sapevo cosa mi aspettava, quali erano le tempistiche, quindi, già mentalmente ero più preparato. I primi due giorni, dopo la gara con il Cagliari, non credevo fosse una cosa così grave come la rottura del crociato. Una volta fatta la risonanza, lì ho capito che si trattava di una cosa seria.

Penso di essere maturo e posso dire forte mentalmente perché non è facile per cinque-sei mesi allenarsi da solo, non essere presente in campo: è sicuramente dura. Però davanti metto sempre un obiettivo, con la forte volontà di raggiungerlo. Tra l'altro per il mio caso si tratta di un infortunio che non puoi prevenire. Su altri tipi di problematiche si può fare un lavoro preventivo".

