Venezia, elenco dei giorni del 2024 in cui sarà richiesto un contributo per entrare nel centro

Il Comune di Venezia ha stabilito l'elenco dei giorni del 2024 in cui sarà previsto il pagamento di un contributo di 5 euro per entrare nel centro della città. Il contributo sarà pagato solo dai turisti che visiteranno la città in giornata, mentre saranno esclusi i residenti, le persone nate nel comune di Venezia e chi risiederà nelle strutture ricettive della città.

I giorni in cui sarà richiesto il pagamento sono dal 25 aprile al 5 maggio 2024 e tutti i fine settimana dall'11 maggio al 14 luglio (esclusi l'1 e il 2 giugno)





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Escher, abbiamo visitato la mostra a Palazzo Bonaparte. I motivi per non perderlaRecensione, impressioni e curiosità sulla mostra che sarà a piazza Venezia fino al 1 aprile 2024

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Diretta Union Berlino - Napoli (0-0) Champions League 2023/2024Champions League 2023: segui la partita Union Berlino - Napoli. Resta aggiornato su gol, azioni e risultato

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Diretta Union Berlino - Napoli (0-0) Champions League 2023/2024Champions League 2023: segui la partita Union Berlino - Napoli. Resta aggiornato su gol, azioni e risultato

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Manovra 2024, Iva assorbenti sale al 10%: quanto costa?Novità prevista dalla bozza della legge di bilancio

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Manovra 2024, pensioni: perché quota 41 è più lontanaLa legge Fornero viene rafforzata, pesa il fattore demografico

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

La Toscana tra le mete imperdibili del 2024: il riconoscimento della casa editrice Lonely PlanetLa regione diventa punto di riferimento del turismo culturale grazie alla varietà del suo patrimonio

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »