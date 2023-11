Venerdì 17 novembre: il giorno sfortunato

I gatti neri che attraversano la strada da sinistra. Passare sotto una scala aperta. Versare in terra in sale. Tutte cose sinonimo di sfortuna o sfiga. Oggi è venerdì 17 novembre e sì, pure questa è una data riconosciuta unanimemente come sfortunata. Che sia per la metro persa, fino al caffè versato su quel costoso completo che usate a lavoro. Sapete da dove viene questa convinzione? Prima di tutto, occorre precisare che si tratta di un'idea tutta italiana.

Infatti, gli Stati anglosassoni hanno un altro giorno sfortunato, il venerdì 13, ispiratore di storie horror da brividi non da scherzare. Il numero 17 fa così terrore che la fobia nei suoi confronti ha addirittura un nome: eptacaidecafobia, dal greco «paura per il numero 17». Numero disprezzato già da Pitagora e i suoi seguaci perché considerato imperfetto, è associato al venerdì in collegamento al Vangelo perché il venerdì è associato alla passione e morte di Gesù Cristo. Superstizione e scaramanzia fanno parte di molte cultur

