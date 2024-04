Vendite in calo per Tesla e Byd, boom di ordini per Xiaomi

Centinaia di migliaia di utenti Tesla, vendite in calo per la prima volta in 4 anni. Ma la cinese Byd fa peggio. Boom di ordini per la nuova auto di Xiaomi.

BYD inciampa e Tesla (in frenata) può riprendersi la coronaIl primo trimestre della rivale cinese può dare strada a un inatteso sorpasso, pur in una fase difficile. Il titolo resta il peggiore dello S&P 500

Tesla, vendite in calo per la prima volta in 4 anniSorpasso in retromarcia di Tesla ai danni della concorrente cinese Byd. La casa automobilistica americana ha comunicato di aver prodotto 433.371 auto nel primo trimestre 2024 e di averne consegnate 386.810, e all’attacco alla gigafactory di Berlino”, afferma la casa automobilistica in una nota. Scendono però anche le vendite del maggior produttore cinese Byd. Nei primi tre mesi dell’anno di ben il 42% rispetto all’anno prima, auto elettriche cinesi minacciano i produttori occidentali.

Tutti vogliono l'auto elettrica di Xiaomi: costa meno della Tesla ed è già sold outLa nuova vettura ha debuttato in Cina la scorsa settimana. In 24 ore opzionati 90mila esemplari

Xiaomi SU7, tutto quello che c’è sapere sull’auto elettrica cinese anti TeslaLunga quasi 5 metri, impiega solo 2,8 secondi per lo 0 a 100 km/h e percorre fino a 800 km.

Le auto cinesi guidano la crescita del mercato europeo (ma molte sono Tesla e Tesla)A febbraio dell’anno una su cinque vetture a batteria immatricolate nel vecchio continente sono di produzione cinese sulla base dei dati dell’Istituto di statistiche britannico Jato Dynamics.

