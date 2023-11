Vecchi amici di Xi Jinping invitati a cena di gala in California

Un gruppo di “vecchi amici” dell’Iowa di Xi Jinping sono stati invitati alla cena di gala in suo onore in California, quasi 40 anni dopo aver accolto l'allora giovane e sconosciuto funzionario del partito con arrosto di maiale, visite guidate in fattoria e in barca sul fiume Mississippi, mentre Xi andava a cavallo e i suoi nuovi amici americani gli mostravano come i capitalisti fanno l'agricoltura, in quello che si ritiene sia stato il primo viaggio all'estero di Xi, "giovane e promettente" funzionario, segretario del Partito nella contea di Zhengding, nella provincia di Hebei. Una visita, con tappa nell'Iowa, che "forse è stata anche la sua prima e unica esperienza di soggiorno presso una famiglia americana", come ha ricordato ieri l’agenzia di Stampa ufficiale cinese Xinhu

