Vasseur dopo le libere in Messico: 'Buon compromesso tra velocità e degrado'

Fred Vasseur fa il punto dopo il venerdì della Ferrari in Messico, con Leclerc 3° e Sainz 11°, con tanto equilibrio in pista: "Stiamo faticando tutti con il raffreddamento motore e freni, sarà un punto chiave del weekend.

Siamo veloci, di solito c'è degrado: serve un compromesso e visti i giri di Leclerc sembra che l'abbiamo trovato". , che ha comunque dimostrato di avere un passo gara in linea con le altre rivali come Mercedes e McLaren. Ecco il commento del team principal,"Stiamo tutti faticando per trovare il raffreddamento, vedremo cosa succederà domani.. Ad Austin è stato difficile ma abbiamo chiuso con un podio.

