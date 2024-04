Valorizzazione del vino italiano attraverso eventi consolidati

L'Italia valorizza il vino attraverso eventi consolidati come in Italia, portando anche elementi di qualità legati all'arte, alla storia e alle innovazioni. Inoltre, si lega ad un altro evento con l'Oiv per difendere un buon prodotto rispetto alle sofisticazioni del passato.