Valditara: «C’è un ritorno dell’antisemitismo. La scuola deve fornire gli antidoti»

«La scuola costituzionale deve fornire gli antidoti contro qualsiasi rigurgito di discriminazione e di, leghista, è il ministro dell’Istruzione e ne è assolutamente convinto: «La scuola costituzionale è quella che insegna il giudizio. Quella del pregiudizio è la scuola fascista, comunista e di tutti i totalitarismi».prendendo spunto dalle posizioni di uno studente italo israeliano.

«Di questo caso specifico non posso parlare, dato che sono in corso gli accertamenti. Posso dire che la direzione scolastica regionale del ministero si è subito attivata ed è stata svolta un’indagine interna alla scuola i cui contenuti sono ovviamente riservati. Le autorità competenti stanno valutando quali iniziative assumere».

. Sono convinto che la scuola debba fornire gli antidoti contro tutto questo, contro ogni forma di discriminazione».«L’Italia con il fascismo ha vissuto un modello di scuola che imponeva una verità di regime, falsificando i fatti storici e indottrinando gli studenti. Trasformando la scuola in uno strumento di propaganda del partito unico. Lo stesso è accaduto nei paesi comunisti. La scuola costituzionale è lontanissima da tutto questo».

In un momento di grandi divisioni è opportuna una manifestazione che potrebbe aumentare la polarizzazione? «Proprio in questo momento io credo sia importante affermare i valori occidentali di libertà, stato di diritto, laicità delle istituzioni, e ribadire che l’antisemitismo non tornerà, che non tornerà la discriminazione nei confronti di qualsiasi religione. Lo Stato laico è la garanzia di una società libera e tollerante.

