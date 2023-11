Utilizzo massiccio e precoce degli smartphone tra i bambini in Italia

Da un lato c'è un utilizzo massiccio e sempre più precoce degli smartphone, dall’altra una scarsa conoscenza del mezzo e dei suoi possibili rischi, sia da parte dei ragazzi che, talvolta, dei loro genitori. E poi ci sono le opportunità del digitale, ma non tutti hanno uguale accesso ai device e a internet. Emerge dalla XIV edizione dell’"Atlante dell’infanzia a rischio in Italia”, dal titolo “Tempi digitali” di Save the Children.

Utilizzo precoce Nel nostro Paese il 78,3% di bambini tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet tutti i giorni. Si abbassa sempre di più l’età in cui si possiede o si ha accesso a uno smartphone, con un aumento significativo di bambini tra i 6 e i 10 anni che lo utilizzano tutti i giorni dopo la pandemia: dal 18,4% al 30,2% tra il biennio 2018-19 e il 2021-2

:

FATTOQUOTİDİANO: Glifosato, l’Italia vota a favore della proroga per l’utilizzo del pesticida ma il provvedimento…Il Governo Meloni vota sì: voleva continuare a utilizzare il veleno 'forse cancerogeno'

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Calvarese: 'Toro-Frosinone, gol Ibra irregolare. Su Seck è rigore'Gli episodi da moviola della sfida di Coppa Italia: 'utilizzo non uniforme del VAR'

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

ADNKRONOS: Autostrade per l’Italia, A8 milano laghi diventa il primo asset a 5 corsie d’italiaLa A8 segna un nuovo primato in termini di capacità dell’infrastruttura

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

ADNKRONOS: Covid Italia, variante Pirola in Italia: sintomi, cosa sappiamoLa variante Covid Pirola è stata isolata in Italia, a Brescia, mentre Eris si conferma predominante in Italia. Ma i sintomi sono sempre gli stessi?

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

ADNKRONOS: Lavoro, firmato l’accordo Cifa Italia-Marocco: formazione in patria e impiego in ItaliaUna piattaforma per unire la domanda e l’offerta di lavoro, un ponte tra Italia e Marocco per assecondare i bisogni delle aziende nei due Paesi e favorire l’immigrazione regolare verso il nostro. L’intesa è stata firmata a Venezia dall’ambasciatore del Marocco insieme a Cifa

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Forza Italia, a Paestum la storia di Filomena: sfregiata con l'acido dal marito - Italia'Ho subito 30 interventi, 10 solo per ricostruire le palpebre' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »