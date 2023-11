Ursula. Ambizioni, amicizie, inciampi. Qual è la partita della presidente von der Leyen

A meno di un anno dalla scadenza del suo mandato e dalle elezioni europee, Ursula von der Leyen gioca la partita della vita si ricandiderà a presidente della Commissione? Ovvero, voce che circola da tempo negli ambienti europei, rimarrà a Bruxelles, ma spostandosi a Evere, nella sede della Nato

La risposta non c’è ancora, ma gli indizi non mancano nell’una e nell’altra direzione, a conferma non solo del fatto che Ursula von der Leyen si tiene aperta ogni opzione, ma anche che è soprattutto lei oggi l’artefice del suo futuro. Non era un esito scontato nel luglio del 2019, quando il Parlamento europeo ne ratificò la nomina con soli 9 voti di maggioranza, segnalando insoddisfazione per una scelta fatta nel chiuso del Consiglio europeo.

tenersi buono il suo partito, il Ppe, che paradossalmente le ha fatto la guerra, cercando senza successo di far saltare pezzi importanti dell’agenda verde , von der Leyen ne ha diviso l’incarico, offrendo il portafoglio di commissario all’Ambiente al popolare olandese Hoekstra e la vicepresidenza al socialista slovacco Sefkovic: missione riuscita.

