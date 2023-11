Uomo rifiuta di dormire con la moglie perché non si lava prima di andare a letto

C'è chi preferisce fare la doccia al mattino, chi prima di andare a letto: non c'è una regola fissa, e la decisione dovrebbe essere presa liberamente dal diretto interessato. Eppure la questione è diventata di vitale importanza per un uomo che ha rivelato di rifiutarsi di dormire con sua moglie perché lei non si lava prima di andare a dormire

. La questione, che il 33enne ha affidato ai social, ha scatenato un discreto dibattito online, poiché l'uomo ha spiegato che per protesta contro le scelte igieniche della moglie ora passa le sue notti sul divano. La doccia prima di dormire L'uomo ha spiegato su Reddit i motivi della sua decisione, che la moglie trova irragionevole ma che in molti hanno trovato condivisibile. Il punto principale è che la donna è una ginecologa e lavora in un ospedale, per cui è «esposta a molti fluidi corporei», e questo mette il marito a disagio. Nel post si legge: «Le ho chiesto di fare una doccia prima di andare a letto, ma lei pensa che non sia necessario. Sostiene che indossa guanti e prende precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione e che i camici vengono cambiati regolarmente. Tuttavia, mi sento ancora a disagio per la potenziale esposizione ai fluidi corporei e non credo che sia una richiesta irragionevole da parte mia di fare una doccia veloce prima di andare a letto. Dal momento che mia moglie non vuole fare la doccia prima di andare a letto, io dormo sul divano in soggiorno

:

