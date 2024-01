Uomo di 31 anni spara accidentalmente durante una festa di Capodanno

Esistono tre diversi tipi di licenze e solo una è effettivamente un “porto”, cioè consente di portare in giro l'arma carica. Un uomo di 31 anni durante una festa di Capodanno vicino a Biella, ha detto che il colpo è «partito accidentalmente» da una pistola «regolarmente detenuta» e che non è stato lui a sparare. Del caso si sta occupando la procura di Biella: i carabinieri intervenuti nelle prime ore del primo gennaio hanno sentito alcuni testimoni per capire cosa è successo.

Oltre a chiarire chi ha sparato, resta da capire anche cosa significa di preciso l’espressione utilizzata Pozzolo, cioè «regolarmente detenuta». In Italia, infatti, possono essere chiesti tre tipi di licenze con regole molto diverse. In Italia l’autorizzazione ad avere un’arma è chiamata genericamente “porto d’armi” anche se non tutte le autorizzazioni consentono di portare l’arma con sé. Le licenze sono di tre tipi e hanno regole abbastanza rigide





