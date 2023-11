Uomo che ha ucciso la sorella massacrato di botte in carcere

Alberto Scagni, l'uomo che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio 2022 a Genova, è stato massacrato di botte da due detenuti maghrebini nella cella del carcere di Sanremo della sezione 'detenuti protetti'. Alice Scagni uccisa a coltellate in strada, il fratello Alberto condannato a 24 anni e sei mesi: riconosciuta la seminfermità Alberto Scagni picchiato in carcere Il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l'intervento con l'utilizzo della forza e Scagni è stato salvato.

I due detenuti maghrebini sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona. Scagni, che era già stato picchiato in carcere a Genova Marassi, è stato trasferito nel pronto soccorso di un ospedale ingauno in condizioni critiche. Cosa è successo I due detenuti maghrebini erano completamente ubriachi e hanno devastato la cella prima di essere fermati dalla Penitenziari





Alberto Scagni torturato e pestto in cella da due detenuti marocchiniNel maggio del 2022 l'uomo ammazzò la sorella Alice con 24 coltellate. Sta scontando una condanna di 24 anni e mezzo

Il robot come l’uomo uccide, a differenza dell’uomo non graziaRicordo del giovane nazista di Sant’Anna di Stazzema che lasciò salvezza ai suoi ostaggi. Un gesto d’umanità dentro la disumanità che la guerra della tecnologi…

Massa, cadavere di un uomo in spiaggia: si indaga per omicidioLa vittima, circa 50 anni, aveva una ferita da taglio all'interno della gamba: da alcuni giorni dimorava nella tenda da campeggio sulla spiaggia

Massa, caccia al killer che ha ucciso un uomo in spiaggia: trovato coltello in un cespuglioGli inquirenti attendono l'esito dell'autopsia per avere ulteriori elementi a disposizione. Già ascoltato il marocchino che aveva segnalato la presenza sulla battigia di un uomo in fin di vita

Uomo ucciso con un pugno ad Altopascio: un arresto per omicidioI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Maltempo a Verona, uomo bloccato sul fiume Adige: come lo salvanoL'intervento di soccorso dei Vigili del fuoco a San Giovanni Lupatoto (Verona), per soccorrere un uomo rimasto bloccato su un isolotto nel fiume A...

