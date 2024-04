Uomo arrestato per aver aggredito una bambina con un coltello in un supermercato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver aggredito una bambina di 5 anni con un coltello in un supermercato. La bimba è stata soccorsa e il sospettato è stato disarmato da un'altra persona presente nel negozio.

Le motivazioni e la dinamica esatta del crimine non sono ancora chiare.

Arresto Bambina Coltello Supermercato Aggressione

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Paura a Ostia, affonda uno yacht di 20 metri: salvato un uomoUn mezzo navale della guardia di finanza è intervenuto in concorso sul posto

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

L’uomo che vuole portare il Portogallo a destraIn cinque anni André Ventura ha fatto di Chega la terza forza politica portoghese. Attaccando rom e immigrati e strizzando l’occhio all’estrema destra internazionale Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Istruzioni per (non) trovare un uomo online«La mia psicologa mi diceva che usare le app è come andare in palestra, mandi dei messaggetti, un po’ di flirt, ti metti carina. Ora vivo in Grecia e se aumenti di poco il raggio della ricerca, ti si apre tutto un mondo: bulgari, turchi, albanesi, italiani in vacanza! Uomini bellissimi ed eccentrici, inguardabili e forzuti.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Nanoplastiche nell'uomo, rischi doppi per il cuore: dimostrati i danni delle particelle alla saluteNanoplastiche trovate nelle placche aterosclerotiche: uno studio rivoluzionario pubblicato sul The...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Smalto uomo: ora tocca a Pharrell che lancia il suo colore per le unghieLo smalto per uomo ormai è un elemento sdoganato nella routine maschile. Sono molte le star che hanno lanciato i loro prodotti per l'estetica delle mani, uno degli ultimi è Pharrell che con il suo brand Humanrace entra nel settore in collaborazione con Fleur.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Le pagelle di Kvaratskhelia: il migliore in campo, nonostante Djidji lo marchi a uomoSe non è il migliore in campo, poco ci manca. Khvicha Kvaratskhelia gioca con Djidji attaccato ma riesce a incidere comunque. Decisivo nell'economia della partita, segna il gol del vantaggio e poi co

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »