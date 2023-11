Uomini e Donne, Manuela Carriero: 'Non devo vergognarmi di nulla, ho insistito perché ho voluto ascoltare il mio cuore'

Uomini e Donne, Manuela Carriero:"Non sarei mai andata avanti senza di loro perché ormai ero troppo coinvolta e curiosa di conoscerli"ha tenuto a precisare di non aver espressamente chiesto alla redazione altri ragazzi, perché ormai era coinvolta da loro e che non avrebbe avuto intenzione di iniziare un nuovo percorso con nessuno.

"Eccomi qui, scrivo queste parole per ringraziare chi mi ha sostenuta e dire “mi dispiace” a chi invece non mi ha capita. Non ho mai agito strategicamente e, come avete visto, non ho perso tempo e mi sono concentrata nell’immediato sui due ragazzi che più mi attraevano.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEGGOIT: Uomini e donne, Manuela Carriero abbandona il trono: «Continuo a cercare sempre l'amore»Manuela Carriero ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. Durante la puntata del programma...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Uomini e Donne, parla Michele Longobardi dopo la fine del trono di Manuela Carriero: 'Non siamo fatti per stare con tutti'L'ex corteggiatore di Manuela dopo aver concluso la sua avventura a Uomini e Donne, ha ringraziato tutti non escludendo un suo possibile ritorno in studio.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Uomini e Donne, Manuela Carriero torna sui social: il suo ultimo post è una frecciatina ai suoi ex corteggiatori?Dopo l'addio a Uomini e Donne, Manuela Carriero è tornata sui social e ha scritto un post che sembra una frecciatina ai suoi ex corteggiatori. Ecco cosa ha scritto!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, è crisi: lui l'avrebbe traditaGiungono segnalazioni allarmanti sulla coppia nata del dating show di Maria De Filippi.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Uomini e Donne, anticipazioni: Maurizio ed Elena lasciano il programmaIeri, sabato 31 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Uomini e Donne, Michele Longobardi rompe il silenzio dopo l'eliminazione di Manuela: ecco la sua reazioneColpo di scena a Uomini e Donne, il reality condotto da Maria De Filippi. Cosa è successo?...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕