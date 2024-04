Una studentessa australiana porta il governo in tribunale per il cambiamento climatico

Quando nel 2020 portò davanti a una corte federale la ministra dell’ambiente del suo paese, l’Australia, Anjali Sharma andava ancora al liceo. Tre anni prima, dodicenne, era rientrata a Melbourne da un viaggio in India, dov’era nata, piena d’angoscia: aveva visto gli effetti delle temperature roventi causate da ondate di calore senza precedenti e quelli delle piogge monsoniche eccezionalmente abbondanti, e si sentiva responsabile. Responsabile e impotente.

Aveva fatto ricerche online, visto decine di video e scoperto che quei fenomeni, con cui i suoi familiari dovevano misurarsi, erano collegati al cambiamento climatico. Doveva fare qualcosa. E dopo aver organizzato gli scioperi degli studenti per il clima nella sua città, insieme a sette coetanee“a nome di tutti i giovani australiani” Sussan Ley, titolare del dicastero dell’ambiente del governo conservatore di Scott Morrison in procinto di approvare l’espansione di una miniera di carbone nello stato del New South Wale

