Una protesta dal basso

In Los intrusos Carlos Manuel Álvarez racconta la vicenda del movimento San Isidro e la dissidenza degli artisti cubaniLo scrittore e giornalista cubano Carlos Manuel Álvarez è stato l’ultimo a entrare nella casa di Damas 955 a San Isidro, un quartiere povero dell’Avana. Era il 23 novembre 2020, in piena pandemia.

Nel libroÁlvarez racconta la storia di quell’esperienza dando spazio ai ritratti dei quindici dissidenti che l’hanno condivisa con lui, “persone tutte diverse tra loro ma con una cosa in comune: sono state emarginate dal regime cubano, magari per il fatto di essere artisti, neri, poveri e senza i contatti giusti per aspirare a un’uscita dignitosa dal paese sotto forma di una borsa di studio universitaria”.

Sparo colpisce finestra di una casa a Monticello durante una battuta di cacciaIl proprietario ha visto il proiettile conficcarsi in uno degli infissi della facciata Leggi di più ⮕

Vulci, scoperta una tomba intatta: è di una signora etruscaA Vulci una scoperta archeologica di grande valore: una tomba inviolata di 2600 anni. Vulci,... Leggi di più ⮕

Minaccia il suicidio in chat con l'amica, il poliziotto Gaetano gli salva la vita con una videochiamataUna videochiamata può salvare la vita: lo diceva una nota pubblicità negli anni... Leggi di più ⮕

Matthew Perry, il dolore di Shannen Doherty: «Siamo cresciuti insieme». Poi la rivelazione: «L'appuntamento aNon erano solo gli idoli di una generazione, quella cresciuta negli anni '90 tra una puntata... Leggi di più ⮕

Matthew Perry, Shannen Doherty: «Cresciuti insieme». Non solo amici: la rivelazione dell'appuntamento a San VaNon erano solo gli idoli di una generazione, quella cresciuta negli anni '90 tra una puntata... Leggi di più ⮕

Incidente tra due auto a San Salvo (Chieti): morti un 40enne e una neonata, ferite mamma e figlia di tre anniDue morti - un ristoratore abruzzese di 40 anni e una neonata - mentre una mamma e la... Leggi di più ⮕