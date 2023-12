Una pizza ante-litteram a Pompei

Molto prima della pizza Margherita concepita per la regina di Napoli, c'erano i pizzaioli di Pompei. Niente pomodoro e nemmeno la mozzarella, ingredienti troppo moderni per la città vesuviana di duemila anni fa, ma sicuramente la cottura col forno a legna. La suggestione è forte.

È l'ultima sorpresa che regala Pompei dove gli archeologi hanno riportato alla luce un affresco insolito con una scena di natura morta: un autentico banchetto con un piatto che echeggia la firma di una pizza o focaccia. La scoperta è avvenuta in una Domus scavata nell’insula 10 della Regio IX a Pompei, regalando una parete dalla ricca decorazione. Sembra una pizza ante-litteram, allora, ciò che appare rappresentato sulla parete di un’antica casa pompeiana, un lontano antenato della pietanza moderna, elevata a patrimonio dell’umanità nel 2017 in quanto “arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano





