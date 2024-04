Una persona positiva all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti

Che l'influenza aviaria avesse già da tempo cominciato a infettare mammiferi era noto e temuto, ora dagli Usa arriva la notizia che una persona è risultata positiva all'attuale ceppo H5n1 dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. A informare del caso sono le autorità federali e statali del Texas.

'Il paziente ha riferito un arrossamento degli occhi (compatibile con congiuntivite)', hanno affermato i Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie). Il trattamento suggerito è il farmaco antivirale usato per l'influenza, in isolamento per non trasmettere il contagio. Già nei giorni scorsi, il 27 marzo scorso, il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti aveva reso noto che alcune mucche da latte di quattro allevamenti negli stati delerano risultati positivi a virus dell'influenza aviari

