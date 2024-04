Una passeggiata unica al mondo congiungerà via dei Fori Imperiali con gli altri percorsi intorno al Colle Palatino, intercettando l'itinerario ciclo-pedonale di via di San Gregorio, via dei Cerchi, via di San Teodoro e delle salite e discese del Colle Capitolino, e sarà caratterizzata da un incremento degli spazi e dei servizi dell'area, percorsi ciclo-pedonali, aree verdi e balconate.

Il progetto verrà realizzato dallo studio romano Labics che si è aggiudicato il concorso internazionale, per il quale sono state presentate 23 proposte progettuali, per la realizzazione di un grande anello pedonale. Il progetto riprende l'idea della Passeggiata di fine Ottocento del ministro Baccell

Una nuova passeggiata archeologica lunga 3 chilometri: ecco il progetto vincitore che cambierà i Fori ImperialiIl sindaco Gualtieri e il Ministro Sangiuliano presentano il progetto vincitore che ridisegnerà tutta l'area archeologica, cuore pulsante della Città Eterna

Roma, ecco come sarà la nuova passeggiata dei Fori imperialiBando vinto dallo studio romano di architettura Labics. L’obiettivo dell’amministrazione è la realizzazione di un grande anello pedonale che riprende l’idea della Passeggiata di fine Ottocento, con opere dal costo stimato 18,8 milioni

