Una nonna ultranovantenne fa una serenata al suo cane

04/11/2023 LaStampa

Una nonna ultranovantenne è stata sorpresa e filmata mentre fa una serenata al suo migliore amico, un cane. La scena, filmata e pubblicata sui social da Chewythenewfie, è stata girata a casa della simpatica nonnina: il proprietario del peloso ha detto che il suo cane Chewy, Terranova di un anno e mezzo, ha un legame molto speciale con l’anziana che ha appena compiuto 94 anni. "Sono grandissimi amici e lo porto volentieri a trovarla quasi ogni giorno", ha spiegato. Il filmato mostra la nonnina intonare le parole di White Christmas, famosa melodia natalizia, mentre sta in piedi, nella sua cucina. La si vede accarezzare teneramente la testa del cane mentre canta e lo guarda con gli occhi commossi, dall'alto in basso. La stretta relazione tra Chewy e l’anziana dimostra come il rapporto tra animali domestici e esseri umani assumono un significato decisamente particolare per le persone anziane. "Al di là dei molti benefici fisici, emotivi e sociali che i cani possono fornire agli anziani la cosa bella è che i quattrozampe sono percepiti da chi ha capelli grigi come membri della famiglia, una sorta di nipotini pelosi”, si legge in uno studio americano del 2019. Anche la calma del cane nella clip in questione non deve sorprendere perché la musica può essere rilassante anche per loro