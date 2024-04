Una leggenda azzurra e bianconera torna a Torino

Una leggenda azzurra, con quell’urlo ai Mondiali vinti nel 1982 che non è secondo a quello celeberrimo di Munch, e una leggenda bianconera, con dieci stagioni di militanza alla Juventus , nelle quali ha vinto scudetti e Coppe italiane ed europee.

Allora, se centra questi due obiettivi è giusto che venga riconfermato oppure è meglio che ci sia un cambio in panchina? «Dovete chiederlo ad altri, io non faccio più parte del Cda della Juve». Il contratto di Rabiot scade a fine stagione: secondo lei, che è stato uno dei più forti centrocampisti della Juventus, la società farebbe bene a rinnovarglielo? «Per Allegri sembra che Rabiot sia indispensabile.

Marco Tardelli all’Onu per parlare ai ragazzi: “Grande gioia, i valori dello sport sono quelli…Tra il 5 e 7 aprile prossimi uno dei più sanguigni, iconici, talentuosi centrocampisti italiani della storia del calcio sarà “goodwill ambassador” dello sport davanti a 4mila studenti provenienti da 140 paesi del mondo per partecipare a “Change the World-Model United Nations 2024”.

Tremila studenti all’Onu con la sorella di Biden e Marco TardelliA New York la tredicesima edizione di «Change the World». L’ex campione: «I giovani sono positivi»

Tardelli e il caso Acerbi: 'La sentenza una sciocchezza, Juan Jesus vincitore'Il campione del mondo parlerà all’Onu di valori mentre in Italia si discute di razzismo sui campi: 'A volte basta dire 'ho sbagliato''

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettataUna donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata. La storia di Carol, un cane salvato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston.

Una donna si spaccia per avvocato e scrive una finta sentenza per truffare una clienteDiletta Verdini, figlia dell'ex senatore Denis, ha patteggiato un anno di reclusione per tentata truffa e falso. Si era spacciata per avvocato e aveva scritto una finta sentenza per vantarsi con la cliente di aver vinto la causa. La truffa è stata scoperta dalla stessa cliente che ha incaricato un nuovo avvocato.

