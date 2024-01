Una frase sconsiderata e offensiva dopo un trattamento di fecondazione assistita

Ero appena uscita da una sala massaggi buia, mai stata più calma e tranquilla, quando la mia beatitudine post-trattamento ha preso una piega inaspettata. Prima della seduta avevo chiesto alla mia massaggiatrice di essere molto delicata con me, perché sto affrontando il mio quarto ciclo di fecondazione assistita e mi fa male tutto, ogni parte del mio corpo. Ci è riuscita sul piano fisico, ma quello che ha detto dopo mi ha praticamente distrutta: «I tuoi muscoli erano molto tesi.

Forse se ti rilassi un po' di più andando avanti, ti sarà più facile rimanere incinta». Niente, che dire, ho immediatamente sbroccato. In piedi, nella mia vaporosa vestaglia da centro, appunto, benessere, non riuscivo a credere che questa persona avesse detto qualcosa di così sconsiderato e offensivo.Eppure quella frase restava nell'aria, quelle parole che nessuno di coloro che lottano contro l'infertilità, nessuno di coloro che hanno esaurito ogni risorsa mentale e materiale per cercare di rimanere incinta, vorrebbe mai sentirsi dir





