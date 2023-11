Una folla ha attaccato un aereo atterrato da Israele, in Russia

Fermo-immagine di un video girato il 29 ottobre sulla pista dell'aeroporto di Machačkala, in Russia, e diffuso dal quotidiano russo Izvestija

Domenica sera una folla di persone ha fatto irruzione nell'aeroporto internazionale di Machačkala, la capitale della repubblica del Daghestan, nel sud della Russia, apparentemente per cercare di attaccare in qualche modo i passeggeri di un aereo proveniente da Israele.

L’aereo attaccato dalla folla era decollato da Tel Aviv e appartiene alla compagnia russa Red Wings. Ci sono spesso collegamenti aerei tra la città israeliana e l’aeroporto di Machačkala, che fa da scalo per altre destinazioni, come Mosca; i collegamenti sono peraltro stati resi più frequenti nelle ultime settimane dopo un aumento della domanda. headtopics.com

Dopo l’attacco Rosaviatsia, l’autorità dell’aviazione civile russa, ha deciso che l’aeroporto di Machačkala resterà chiuso fino al 6 novembre.Negli ultimi giorni i media russi hanno riferito di varie manifestazioni contro Israele nella regione del Caucaso, dove si trova anche il Daghestan e dove la maggioranza della popolazione è di religione musulmana.

Sembra che l’assalto all’aeroporto sia stato suscitato dalla diceria secondo cui un gruppo di persone in fuga da Israele avrebbero ricevuto accoglienza nel Daghestan. Nel Daghestan vive anche una piccola comunità ebraica, circa 800 famiglie di cui la metà nella città di Derbent; starebbero prendendo in considerazione la possibilità di andarsene secondo quanto riferito dal rabbino Ovadya Isakov al piccolo sito di notizie russo headtopics.com

