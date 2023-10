Una firma per proteggere i ghiacciai

Nera, come il colore a cui si avvicinano i ghiacciai. Quella appena conclusa è stata un'altra estate nera per le nostre preziosissime riserve di ghiaccio che continuano a dare segnali di sofferenza. Quelli alpini hanno perso ormai quasi tre metri di spessore nel 2023, tre volte tanto i precedenti anni.

Per questo il nuovo Manifesto, che invita a firmare chiunque abbia a cuore il futuro dei ghiacciai, avanza sette richieste precise. Per prima "Migliorare la governance", istituendo contesti di confronto tra amministratori regionali e locali, gruppi di ricerca, associazioni e imprese, per migliorare la capacità di governance dei ghiacciai europei, le conoscenze e il know-how scientifico e tecnico.

