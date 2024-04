Una doppietta di Lacazette trascina la squadra di Sage

Una doppietta di Lacazette ha trascinato ieri sera la squadra di Sage, che dopo un campionato deludente e pieno di problemi attualmente al decimo posto della classifica, ha steso la sorpresaTextor accusa i vertici del calcio brasiliano, il San Paolo risponde: allo studio azioni legaliLe aperture spagnole - L'Ajax vuole Xavi. La stampa auspica la non squalifica di CheikhJuve, gioco farraginoso ma vincente.

I fischi dello Stadium scuotono la banda di AllegriRoma, Lukaku svanito ma vuole restare: molto dipenderà dal Chelsea, si cerca un prestito-bisI 90’ di Allegri-Chiesa-Vlahovic, la prossima panchina di Conte, le balle sul derby di Milano, la vera priorità del Milan, le scelte di De Laurentiis. E l’Euro-OrsoliniI 90’ di Allegri-Chiesa-Vlahovic, la prossima panchina di Conte, le balle sul derby di Milano, la vera priorità del Milan, le scelte di De Laurentiis

Anellucci: 'Criticare Allegri è una follia, la sua Juve è una squadra senza top player'Intervenuto su TMW Radio, durante Maracanà, il procuratore Claudio Anellucci ha presentato il big match fra Lazio e Juventus di sabato prossimo. Di seguito le sue dichiarazioni in merito. Lazio-Juve,

NBA, Lou Williams racconta: 'In una settimana ho comprato una Ferrari e una Lamborghini'L'ex sesto uomo NBA (tre volte vincitore del premio destinato a chi esce dalla panchina) ha raccontato in un podcast i pericoli di uno stile di vita un po' troppo 'allegro' con i guadagni NBA.

Una donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettataUna donna salva una cagna randagia e si ritrova con una cucciolata inaspettata. La storia di Carol, un cane salvato nel famigerato "corridoio della crudeltà" di Houston.

Una Juve incerottata all'Olimpico: Allegri vuole invertire il trend negativoOggi alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, la Juventus affronterà la Lazio, sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha descritto così la ga

Juve, il dopo Allegri in una lista: analogie e differenze fra figli del GaspLa sfida dei bianconeri e l'Atalanta è anche una guerra dei mondi in panchina: oltre a pesare tanto per la lotta Champions, ci si possono leggere discorsi sul futuro

La Juve si chiude in ritiro, ma Allegri chiarisce che “non è una punizione”I bianconeri da venerdì lavorano e dormono alla Continassa per la sfida con il Genoa di domani all’ora di pranzo. Milik fuori per infortunio

