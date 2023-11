Una donna inglese uccisa a coltellate, si cerca il marito

Solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte di un uomo di 35 anni avvenuta ieri pomeriggio a San Giovanni Teatino. La procura della Repubblica di Chieti ha disposto accertamenti. Ipotesi omicidio colposo

In provincia id Chieti, una 56enne è stata attaccata dalla bestia. Si teme per la sorte del cane, dopo il ritrovamento di tracce di sangue. Per gli esperti il lupo potrebbe essere affamato

